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Nasuh Mahruki Turgutlu’da konferans verecek

MANİSA HABERLERİ  | 27.02.2020 14:34 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘Afetlere ve depremlere hazırlıklı olmak’ konferansına AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki konuk olacak.Turgutlu Belediyesi Turgutlulu vatandaşları deprem konusunda bilgilendirme çalışmalarına yoğunluk verdi.

Nasuh Mahruki Turgutlu’da konferans verecek

Turgutlu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilecek olan ‘Afetlere ve depremlere hazırlıklı olmak’ konferansına AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki konuk olacak.
Turgutlu Belediyesi Turgutlulu vatandaşları deprem konusunda bilgilendirme çalışmalarına yoğunluk verdi. Dokuz Eylül Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in konferansından sonra 1 Mart Pazar günü de AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki Turgutlu’da konferans verecek. Turgutlu eski belediye binasında gerçekleşecek konferans 1 Mart Pazar Günü saat 19.30’da başlayacak.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Hem komşu ilçelerimiz Akhisar ve Kırkağaç’ta hem de Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremler halkımızda bir korkuya neden oldu. Biz de bu konuda uzman olan kişileri ilçemizde ağırlayarak bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in ardından AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’yi de Turgutlu’da ağırlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı bu önemli konferansa davet ediyorum.” dedi.

Nasuh Mahruki Turgutlu’da konferans verecek

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