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Nasuhağa Camii’nde Ayasofya buluşması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 12.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesindeki tarihi Nasuhağa Camii’nde, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması sebebiyle Fetih Suresi okunarak şükür duası yapıldı.Simav Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesindeki tarihi Nasuhağa Camii’nde, Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması sebebiyle Fetih Suresi okunarak şükür duası yapıldı.
Simav Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. Dün gece Cumhuriyet Meydanı’nda sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak kılınan yatsı namazı sonrasında yapılan şükür duaları, vatandaşlara duygulu anlar yaşattı. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Ayasofya’nın cami olarak yeniden ibadete açılması kararına şükür dualarıyla katıldıklarını belirterek, kurallara uygun olarak kılınan toplu yatsı namazı sonrasında Fetih Suresi okuduklarını ifade etti.

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