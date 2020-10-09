Nata Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tanık: "İş adamları yurt içi yatırımlarına ağırlık vermeli"

"Sadece AVM yapmadık aslında toplamda 500 bin metre kare inşaat alanı içerisinde AVM’mizle entegre bir biçimde projelendirmiş olduğumuz, 500 dairenin bulunduğu Tem Point konutlarımız ve hemen yanına inşaatını üstlenmiş olduğumuz 120 yatak kapasiteli özel hastane projesi ile son yıllarda önemi daha da artan sağlık turizmi ile entegre tam bir karma projeye imza atmış bulunuyoruz.

Vega AVM İstanbul'un 57 bin metrekare kiralanabilir alanı, 120 mağazasıyla bulunduğu ilçeye büyük bir ivme kazandıracağını belirten Tanık, şunları kaydetti:

Tanık, Sultangazi'de Vega AVM İstanbul'a yatırım yaptıklarını belirterek, "Türkiye'deki yatırımlarımıza konsantre olduk, bilindiği gibi dünya çapında bir virüsle mücadele ediyoruz. Özellikle istihdam açısından geri adım atmamak adına bu kararı aldık, AVM ve konut projelerine yoğunlaştık." ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Anadolu Efes'in İstanbul Bahçelievler'de bulunan 120 bin 657 metrekarelik fabrika arazisini ailemize katmıştık, bu bölgede atıl vaziyetteki alanı değerlendirerek kadim şehrimiz İstanbul'a ve İstanbulluya yakışır modern bir yaşam alanı inşa etmek için çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu vesile ile istihdam yaratmak ve ekonomimize katkıda bulunmak da ayrıca gurur kaynağı."

- "2020 yılında Türkiye'ye 250 milyon dolar yatırım yaptık"

2020 yılında Türkiye'ye 250 milyon dolar yatırım yaptıklarının altını çizen Tanık, bu yıl açtığımız ve açmayı planladığımız AVM'ler ile toplamda 100 bin metrekare kiralanabilir alan ve 250 mağazayla sadece ekonomiye değil, istihdam açısından da Türkiye'ye büyük katkı sağlayacaklarını belirtti.

Tanık, Türkiye'nin 5 şehrinde aynı anda AVM ve konut projeleri yaptıklarını belirterek, İstanbul, İzmir, Ankara, Eskişehir, Adana ve Bodrum'da yatırımlarının devam ettiğini, sadece bu yıl 1 milyon metrekare inşaat yaptıklarını kaydetti.

Türkiye zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü: