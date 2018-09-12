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Natasha Thomsen Beşiktaş formasını giydi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 12.09.2018 18:15 | Son Güncelleme

Rus model Natasha Thomsen, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Yaptığı paylaşımlarla ses getiren Thomsen, Süper Lig devlerinden birine gönül verdiğini açıkladı.

İşte Thomsen'in paylaşımı...

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

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Beşiktaş'ın artık yeni bir taraftarı var...

Beşiktaş'ın artık yeni bir taraftarı var...
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Rus model Natasha Thomsen'in paylaşımı ortalığı salladı.

Rus model Natasha Thomsen'in paylaşımı ortalığı salladı.
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Thomsen, Instagram hesabından Beşiktaş taraftarına şu mesajı gönderdi:

Thomsen, Instagram hesabından Beşiktaş taraftarına şu mesajı gönderdi:
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"Formanın arkasına hangi futbolcunun ismini yazdırmalıyım? Seninleyim Beşiktaş."

"Formanın arkasına hangi futbolcunun ismini yazdırmalıyım? Seninleyim Beşiktaş."
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Natasha Thomsen'in Instagram'da 4.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Natasha Thomsen'in Instagram'da 4.4 milyon takipçisi bulunuyor.
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
9 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
10 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
11 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
12 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
13 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
14 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
15 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
16 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
17 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
18 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
19 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
22 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
23 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
24 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
25 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen Beşiktaş

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