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Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.08.2018 22:22 | Son Güncelleme

Seksi paylaşımlarıyla Instagram'ı sallayan Rus model Natasha Thomsen, Beşiktaş taraftarına seslendi

Natasha Thomsen ortalığı karıştırdı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

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Beşiktaş'ın artık yeni bir taraftarı var...

Beşiktaş'ın artık yeni bir taraftarı var...
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Rus model Natasha Thomsen'in paylaşımı ortalığı salladı.

Rus model Natasha Thomsen'in paylaşımı ortalığı salladı.
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Thomsen, Instagram hesabından Beşiktaş taraftarına şu mesajı gönderdi:

Thomsen, Instagram hesabından Beşiktaş taraftarına şu mesajı gönderdi:
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"Formanın arkasına hangi futbolcunun ismini yazdırmalıyım? Seninleyim Beşiktaş."

"Formanın arkasına hangi futbolcunun ismini yazdırmalıyım? Seninleyim Beşiktaş."
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Natasha Thomsen'in Instagram'da 4.4 milyon takipçisi bulunuyor.

Natasha Thomsen'in Instagram'da 4.4 milyon takipçisi bulunuyor.
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
12 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
13 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
14 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
15 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
17 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
18 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
19 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
20 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
21 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
22 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
23 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
24 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
25 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
26 / 27

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı

Natasha Thomsen'in Beşiktaş aşkı
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Beşiktaş Natasha Thomsen

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
beşiktaş taraftarını bırak 70 yaşındaki dedeyi de ayağa kaldırır valla...
Şikeci fiko yazdır kiz
takipçi Kasıyor :)))
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