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NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

22.01.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 komutanlarından Vali Su'ya ziyaret

MERSİN (AA) - NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) komutanları Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette SNMG-2 Grup Komutanı Tuğamiral Mauro Panebianco, ITS Margottini Gemi Komutanı Yarbay Antonio S.D'Amiko, TCG Göksu Gemi Komutanı Albay Tolga Tirelioğlu ve Sancak Subayı Yüzbaşı Pisani Gianluca, Vali Su ile görüştü.

Vali Su, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

Ziyaret, görüş alışverişinin ardından sona erdi.

SNMG-2 komutanlarına ziyarette Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik de eşlik etti.

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