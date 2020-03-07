Nazan Kesal’dan ‘Aykırı bir kadın’ öyküsü

Usta oyuncu Nazan Kesal, “Yaralarım Aşktandır” isimli tek kişilik oyunuyla, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Başarılı oyuncu, Maltepe Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Maltepe Kadın Forumu’nun kapanışında izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını Poyraz Yapım’ın üstlendiği oyunu yazar Şebnem İşigüzel kaleme aldı. Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyunun ışık ve dekor tasarımını Cem Yılmazer, müziklerini Burçak Çöllü hazırladı. Oyunda Kesal, İran’ın güçlü kadın şairi, İran sinemasının mihenk taşlarından Füruğ Ferruhzad’ı canlandırdı. Kesal, “Kuş ölür, sen uçuşu hatırla” diyen İran’ın isyankar sesi Ferruhzad’ın mücadele dolu yaşamını paylaştı. Baskı altında yaşayan, eksik bulunan, yaşamaya devam edip sözünü esirgemeyen Ferruhzad’ın öyküsünü sahneye taşıyan Kesal, izleyicilere unutulmaz bir oyun sergiledi. Kesal kadınlara, “Kendinize gelin, başkalarının sizi kendinize getirmesini beklemeyin." mesajını verdi. Kesal güçlü oyunculuğu ve akıllardan çıkmayan öyküsüyle izleyicilerin alkış yağmuruna tutuldu.

