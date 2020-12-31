YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Nazik Gölü’nde yasak ava geçit yok

Nazik Gölü’nde yasak ava geçit yok

BİTLİS HABERLERİ  | 31.12.2020 13:08 | Son Güncelleme

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü’nde yasak avlanmanın önüne geçmek için balıkçı tekneleri karaya çekildi.Nazik Gölü’nde yasak avcılığın yapıldığı ihbarı üzerine Ahlat Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi işlemleri gerçekleştirildi.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü’nde yasak avlanmanın önüne geçmek için balıkçı tekneleri karaya çekildi.
Nazik Gölü’nde yasak avcılığın yapıldığı ihbarı üzerine Ahlat Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ovakışla Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından balıkçı teknelerinin karaya çekilmesi işlemleri gerçekleştirildi. 5/1 numaralı ticari amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğ gereğince; su ürünleri avcılığının yasak olduğu Ahlat ilçesine bağlı Nazik Gölü’nde av yasaklarının uygulanması kapsamında Ovakışla beldesi ile Dilburnu, Nazik, Gölgören ve Kırıkkaya köylerindeki balıkçı tekneleri karaya çekilerek gerekli tedbirler alındığı belirtildi.
Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, “Mevzuat gereğince yapılan çalışmalar neticesinde, Nazik Gölü’nde ticari su ürünleri avcılığı yapan tüm tekneler karaya çekilmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır. Denetim ve kontrollerimiz aralıksız devam edecektir. Yasağa riayet etmeyenler hakkında gerekli adli, idari ve cezai işlemler yapılacaktır. Tüm balıkçılarımızın av yasağı döneminde yasağa uymaları gerekmektedir” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Canınız acı çekiyorsa... Bakın ne anlama geliyormuş! Canınız acı çekiyorsa... Bakın ne anlama geliyormuş!
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
1/

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Aralık Perşembe

İmsak
05:54
Sabah
07:22
Öğle
12:20
İkindi
14:47
Akşam
17:08
Yatsı
18:30

Bitlis Nöbetçi Eczaneler31 Aralık Perşembe

Deva Eczanesi
Merkez
Yenıgün Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Yeni Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Su Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.