YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Öreroğlu’nun test sonuçları belli oldu

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Öreroğlu’nun test sonuçları belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 15.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Yüksek ateş ve halsizlik şikayeti sebebiyle korona virüs şüphesiyle test yapılan Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu’ndan sevindiren haber geldi.Geçtiğimiz gün korona virüs şüphesiyle gözlem altına alınan Nazilli Belediye Başkanı Mert Öreroğlu ile ilgili sevindiren haber Nazilli Belediyesi’nden geldi.

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Öreroğlu’nun test sonuçları belli oldu

Yüksek ateş ve halsizlik şikayeti sebebiyle korona virüs şüphesiyle test yapılan Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu’ndan sevindiren haber geldi.
Geçtiğimiz gün korona virüs şüphesiyle gözlem altına alınan Nazilli Belediye Başkanı Mert Öreroğlu ile ilgili sevindiren haber Nazilli Belediyesi’nden geldi. Dün yüksek ateş ve halsizlik gibi şikayetler ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine müracaat eden Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, korona virüs şüphesiyle gözlem altına alınmıştı. Korona testi yapılan Öreroğlu’nun sonuçları negatif çıktığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Test sonuçlarının negatif çıkmasından sonra Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “14.06.2020 tarihinde yüksek ateş, halsizlik vb. şikayetleri ile ADÜ’ye müracat eden çalışma arkadaşımız Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu’nun kendisi ve hastane yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Covid testinin (PCR) (-) negatif çıktığı, şikayetlerinin düzelme evresinde ve takip amaçlı olarak müşahade altında olduğu bilgisini kamuoyuyla paylaşır, takip süreci ile ilgili bilgi edinilmesi halinde kamuoyunu tekrardan bilgilendireceğimizi duyururuz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama... Çığlıklarını duyan koştu! Ayıyla uzun süre boğuştu ama...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Kayserispor’dan Muslera’ya geçmiş olsun mesajı

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

Siirt’te köylülerin yılan tedirginliği

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

336 promille önce otomobile çarptı, sonra ormana daldı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Sağlık-Sen’den diş hekimleri için çağrı

Bir zamanlar makam arabası idi, şimdi köylülerin eli ayağı oldu

Bir zamanlar makam arabası idi, şimdi köylülerin eli ayağı oldu

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Antalya’nın mavi bayraklı falez plajları pandemi kurallarıyla açıldı

Aydın Namaz Vakitleri 15 Haziran Pazartesi

İmsak
03:51
Sabah
05:39
Öğle
13:14
İkindi
17:07
Akşam
20:39
Yatsı
22:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Pazartesi

Metintaş Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

Sıcağı gören dışarıya çıkmadı, sokaklar boş kaldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Aydın’da çocuklar ve yaşlılar bir araya geldi

Aydın’da çocuklar ve yaşlılar bir araya geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.