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Nazilli Belediye logosu tescillendi

AYDIN HABERLERİ  | 03.06.2020 14:36 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapmış olduğu başvuru üzerine kurumsal logosu tescillendi.

Nazilli Belediyesinin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapmış olduğu başvuru üzerine kurumsal logosu tescillendi. Yapılan halk oylaması sonucu 1. seçilen logonun tasarımcısı Gökhan Çamurcu ise 10 bin lira para ödülünü ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılması için belediyeye bağışladı.
Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen ve rekor düzeyde katılımla gerçekleşen logo yarışmasının sonuçlanmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılan başvuru ile kurumsal logosu tescillendi.

Yapılan halk oylaması sonucunda 1. seçilen logonun tasarımcısı 33 yaşındaki Gökhan Çamurcu ise, korona virüs sürecinde yardıma muhtaç vatandaşlara gıda yardımı yapılması için 10 bin lira para ödülünü belediyeye bağışladı.
Nazilli halkının oylarıyla seçilmiş olan ve bu memleketin her hücresini hissederek yaptığım bu logo artık Nazilli Belediyesinin öz evladıdır” diyen Çamurcu; “Bu memleketin bir ferdi ve bu toprakların ekmeğiyle yaşamını sürdüren bir işletmeciyim. Sayın Belediye Başkanım Kürşat Engin Özcan ve yönetiminin bu ödülü daha hayırlı işlerde kullanacağından hiç şüphem olmadığından şahsıma layık görülen ödülü Nazilli Belediyesi’ne bağışlıyorum. Bu süreçte emeği geçen ve eserimizi ödüle layık gören Nazilli halkına şükranlarımı sunuyorum” sözlerini kaydetti.

Yeni logo ile Nazilli Belediyesi’nin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin ilişki ve diyalogu en iyi yansıttıklarını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Yeni logomuzun Nazilli’mize ve belediyemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yarışmamızın kazananı ve logomuzun tasarımcısı Gökhan Çamurcu’yu bir kez daha tebrik ediyor, örnek davranışından dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi süreci öncesi düzenlenen yarışmamızın ardından yapılan halk oylaması ile belirlenen yeni logomuzun Nazillimizi en iyi şekilde yansıtacağına inanıyorum” dedi.

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