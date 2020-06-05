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Nazilli Belediyesi Cuma namazı öncesi hijyen kiti dağıttı

AYDIN HABERLERİ  | 05.06.2020 16:55 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi cami ve ibadet yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Cuma namazı kılacak vatandaşlara maske ve hijyen kiti dağıttı.Cuma namazı için cami ve kapalı pazar yerlerine gelen vatandaşların görevli personeller tarafından ateşleri ölçüldü, maske ve hijyen kitleri verildi.

Nazilli Belediyesi cami ve ibadet yerlerinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Cuma namazı kılacak vatandaşlara maske ve hijyen kiti dağıttı.
Cuma namazı için cami ve kapalı pazar yerlerine gelen vatandaşların görevli personeller tarafından ateşleri ölçüldü, maske ve hijyen kitleri verildi. Vatandaşlar yanlarında getirdikleri seccadeler ile ibadet yerlerinde fiziksel mesafeyi koruyarak saf tuttu.
İbadet yerlerinin giriş ve çıkışında bekleyen jandarma ve polis ekipleri ise sosyal mesafe kurallarına uyulması için önlemler alarak anons yaptı.
Cuma namazını Belediye Katlı Otoparkı’nda kılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta da güvenlik güçlerimizle birlikte tüm önlemlerimizi aldık. Belediye personellerimiz ibadet yerlerinin girişinde vatandaşlarımıza maske ve hijyen kiti dağıttı. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edip fiziksel temastan kaçınarak namazımızı kıldık. Büyük bir sorumluluk tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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