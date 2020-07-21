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Nazilli Belediyesi, dört engelli vatandaşın yüzünü güldürdü

AYDIN HABERLERİ  | 21.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı önü bedensel engelli dört vatandaşın yüzünü güldürdü.Nazilli Belediyesi, bedensel engelli dört vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti.

Nazilli Belediyesi Kurban Bayramı önü bedensel engelli dört vatandaşın yüzünü güldürdü.
Nazilli Belediyesi, bedensel engelli dört vatandaşa tekerlekli sandalye hediye etti. Başkan Özcan, “Engelli vatandaşlarımızın, daha rahat bir yaşam sürmelerini, sosyal yaşamda aktif rol almalarını, onlara bakan ailelerinin rahat bir nefes almasını sağlamak bizim görevimiz“ dedi.
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın talimatıyla temin edilen tekerlekli sandalyeler Başkan Yardımcısı İbrahim Özkan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Alihan Tüzün ve Temizlik İşleri Müdürü Kenan Yapsık tarafından; adreslere götürülerek tek tek teslim edildi.
Engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer alması ve eksiklerinin giderilmesi noktasında destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Özcan, “Belediyemize müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz imkânları ile temin ettiğimiz dört adet tekerlekli sandalyeyi çeşitli nedenler ile yürümekte zorlanan çok değerli teyzemiz ve amcalarımıza teslim ettik. Onların ve ailelerinin hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırabildiysek ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

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