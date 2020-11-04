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Nazilli Belediyesi eczaneleri dezenfekte etti

AYDIN HABERLERİ  | 04.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

Korona virüsle aktif mücadeleye devam eden Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde bulunan toplam 87 eczanenin tamamını ULV cihazıyla dezenfekte etti.Nazilli Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadeleye devam ediyor.

Korona virüsle aktif mücadeleye devam eden Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde bulunan toplam 87 eczanenin tamamını ULV cihazıyla dezenfekte etti.
Nazilli Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 ile mücadeleye devam ediyor. Son olarak ilçe merkezinde bulunan 87 eczanenin tamamı Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Pandemi sürecinin Nazilli’de başarılı bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden eczacılar; “Maalesef ülkemiz genelinde vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Bu süreçte en çok risk altında olan gruplardan biri de biz eczacılar. Bu nedenle eczanelerin dezenfekte edilmesi büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra tüm eczanelerimize aynı anda sınırlı sayıda hasta kabul ediliyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunda da büyük titizlik gösteriyoruz. Halk sağlığının korunması adına taleplerimizi yerine getiren Nazilli Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.
İlçe genelinde Mart ayından bu yana düzenli olarak sürdürülen ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “8 aydır gece gündüz demeden korona virüsle mücadele çalışmalarına devam eden tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İlçemizdeki tüm binaları, iş yerlerini ve cadde, sokak, park alanı gibi ortak kullanım yerlerini rutin bir şekilde son teknoloji makinelerde dezenfekte ettik. Vatandaşlarımız da pandemi kurallarına uyduğu müddetçe Nazillimiz bu süreci en kısa sürede atlatacaktır” diye konuştu.

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Dolunay Eczanesi
Merkez
Ertaş Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Hürriyet Eczanesi
Nazilli
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