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Nazilli Belediyesi fidan üretim tesisi ile milli tarım hamlesini güçlendiriyor

26.05.2023 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazilli Belediyesi tarafından ‘güçlü toprak güçlü Nazilli’ sloganı ile hayata geçirilen Nazilli Yüzyılı Milli Tarım Hamlesi Kampanyası çerçevesinde 50 bin incir fidanı belediye bünyesinde üretilmeye başladı.

Nazilli Belediyesi fidan üretim tesisi ile milli tarım hamlesini güçlendiriyor

Kentin simgelerinden olan zeytin, kestane ve incirin üretiminin ve rekoltesinin artırılması için son bir yıl içerisinde 100 binden fazla fidan dağıtan Nazilli Belediyesi, 2023’te yerel üreticilere dağıtılacak incir fidanlarını Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde üretmeye başladı.
Geçmiş yıllarda dağıtılan fidanların toprakla buluştuğunu ve önümüzdeki yıl ilk meyvelerini vereceğini söyleyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Projemizin amacı üreticilerimize, çiftçilerimize destek olmanın yanı sıra katma değeri yüksek olan bu ürünlerle Nazillimizin ekonomisini güçlendirmektir. Dünyanın en verimli toplarına sahip Nazillimizde tarımsal üretimi artırmak ve desteklemek için artık fidanlarımızı kendi tesisimizde üretmeye başladık. Şuan 50 bin fidan kapasiteli. Önümüzdeki dönemlerde hem üretim kapasitemizi hem de fidan çeşitliliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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