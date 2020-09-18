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Nazilli Belediyesi Gedikaltı Mahallesi’nde çalışmalara başladı

AYDIN HABERLERİ  | 18.09.2020 12:54 | Son Güncelleme

Merkez ve kırsal Mahallelerin tamamında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi, Gedikaltı Mahallesi’nde istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedikaltı Mahallesi’nde 50 metre uzunluk ve 8 metre yükseklikteki toplam 400 metrekare alanda istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.Mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden, yaşanan doğal afetler neticesinde kullanılamaz hale gelen alanın istinat duvarının tamamlanmasının ardından kullanımına açılacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini ifade etti.Saha incelemeleri esnasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özcan; "Gedikaltı Mahallemizde tehlike arz eden yolda çalışmalarımızı başlattık.

Merkez ve kırsal Mahallelerin tamamında eş zamanlı olarak çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyesi, Gedikaltı Mahallesi’nde istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.
Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gedikaltı Mahallesi’nde 50 metre uzunluk ve 8 metre yükseklikteki toplam 400 metrekare alanda istinat duvarı yapım çalışmalarına başladı.
Mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden, yaşanan doğal afetler neticesinde kullanılamaz hale gelen alanın istinat duvarının tamamlanmasının ardından kullanımına açılacağını belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çalışmaların kısa sürede bitirileceğini ifade etti.
Saha incelemeleri esnasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özcan; "Gedikaltı Mahallemizde tehlike arz eden yolda çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşan kış mevsimi ile birlikte daha büyük sıkıntılara mahal vermemek adına kısa sürede yolumuzu kullanıma elverişli hale getirmiş olacağız. Şu anda ilçemizin pek çok noktasında yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaptığımız hizmetlerle Nazillimizi kalıcı ve kaliteli işlerle tanıştırmaya devam edeceğiz" dedi.
Çalışmaları yakından takip eden mahalle sakinleri, hizmetlerinden dolayı Başkan Özcan’a teşekkür etti.

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