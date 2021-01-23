YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyesi Güneşli Evler Projesi ile kalplere dokunuyor

Nazilli Belediyesi Güneşli Evler Projesi ile kalplere dokunuyor

23.01.2021 10:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneşli Evler Projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.Nazilli Belediyesi tarafından, hayırsever vatandaşların kullanılır durumdaki ev eşyalarının hayır işlerinde değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etmek için hayata geçirilen Güneşli Evler Projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor.2021 yılı itibariyle çalışmalarına başlanan proje kapsamında kısa sürede pek çok aileye ulaşıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla pek çok projeyi hayata geçirdik.

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneşli Evler Projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Nazilli Belediyesi tarafından, hayırsever vatandaşların kullanılır durumdaki ev eşyalarının hayır işlerinde değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etmek için hayata geçirilen Güneşli Evler Projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor.
2021 yılı itibariyle çalışmalarına başlanan proje kapsamında kısa sürede pek çok aileye ulaşıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla pek çok projeyi hayata geçirdik. Mevcut projelerin kapsamlarını genişleterek daha çok hemşehrimize ulaşmak için gayret ettik. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla; engelli, yaşlı ve dar gelirli ailelerimize ulaşmayı hedeflediğimiz projede kısa sürede büyüdü. Güneşli Evler Projesi ile kullanılabilir durumdaki eşyaların atıl hale gelmeden yeni sahiplerini bulmasını sağladık. El ele verdiğimizde güzel işler yapabileceğimizi bir kez daha gördük. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Proje kapsamında yardımda bulunmak isteyen vatandaşların eşyaları komisyon tarafından değerlendirilerek kullanılabilirliği tespit edilecek. Yardım için başvuruda bulunan kişilerin ise evleri ziyaret edilerek ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilecek.
Vatandaşlar, proje kapsamında 444 1 391 dahili 101 numaralı telefondan irtibata geçebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 23 Ocak Cumartesi

İmsak
06:48
Sabah
08:12
Öğle
13:25
İkindi
16:05
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Ocak Cumartesi

Aka Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

Erzurumspor-Alanyaspor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kaybolan 90 Koyunu Jandarma ekipleri buldu

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

"Samsunspor'un kara günü"nde hayatını kaybedenler canlı yayında anıldı

Diğer Haberler

Nazilli’de kumar baskını

Nazilli’de kumar baskını

Bağışlanan deve eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Bağışlanan deve eti, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Kuşadası’nda “ Taziye Evi ve Yaşam Parkı “ yapılıyor

Kuşadası’nda “ Taziye Evi ve Yaşam Parkı “ yapılıyor

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

Yeni atanan 112 personeli eğitimden geçti

ADÜ ile Kent A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalandı

ADÜ ile Kent A.Ş arasında iş birliği protokolü imzalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.