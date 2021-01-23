Nazilli Belediyesi Güneşli Evler Projesi ile kalplere dokunuyor

Nazilli Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneşli Evler Projesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Nazilli Belediyesi tarafından, hayırsever vatandaşların kullanılır durumdaki ev eşyalarının hayır işlerinde değerlendirilmesi ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracılık etmek için hayata geçirilen Güneşli Evler Projesi yüzleri güldürmeye devam ediyor.

2021 yılı itibariyle çalışmalarına başlanan proje kapsamında kısa sürede pek çok aileye ulaşıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışımızla pek çok projeyi hayata geçirdik. Mevcut projelerin kapsamlarını genişleterek daha çok hemşehrimize ulaşmak için gayret ettik. Hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla; engelli, yaşlı ve dar gelirli ailelerimize ulaşmayı hedeflediğimiz projede kısa sürede büyüdü. Güneşli Evler Projesi ile kullanılabilir durumdaki eşyaların atıl hale gelmeden yeni sahiplerini bulmasını sağladık. El ele verdiğimizde güzel işler yapabileceğimizi bir kez daha gördük. Projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Proje kapsamında yardımda bulunmak isteyen vatandaşların eşyaları komisyon tarafından değerlendirilerek kullanılabilirliği tespit edilecek. Yardım için başvuruda bulunan kişilerin ise evleri ziyaret edilerek ihtiyacı olup olmadığı değerlendirilecek.

Vatandaşlar, proje kapsamında 444 1 391 dahili 101 numaralı telefondan irtibata geçebilecek.

