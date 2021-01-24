Nazilli Belediyesi hafta sonu mesailerini sürdürüyor

Nazilli Belediyesi’ne bağlı 224 kişilik ekip, Evranlı Mezarlığı’nda temizlik, peyzaj, yol tadilat, budama ve ilaçlama faaliyetleri için harekete geçti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hafta sonu mesaisine 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle Evranlı Mezarlığı’nda başladı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonunda, Yeni Sanayi Sitesi, Uzun Çarşı bölgesi, eski sanayi, Mergen Çayı’ndan İsabeyli’ye kadar uzanan alan ve Eğriboyun Mezarlığı’nın ardından 7. haftada Evranlı Mezarlığı’nda kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler; bölgeyi baştan sona temizleyerek, tamirat ve bakımdan ilaçlama ve peyzaj faaliyetlerine kadar pek çok işe imza attı. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Özcan, şehrin tamamına hitap eden noktaları tespit ederek bu alanlarda hafta sonu faaliyetlerinin yürütüldüğüne dikkat çekti.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi ve uygulanan kısıtlamalarla Korona virüs vakalarının her geçen gün azaldığını belirten Başkan Özcan, “Ekiplerimiz hafta içi günlerde normal mesailer içerisinde mahalle çalışmalarını yürütüyorlar. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği günlerde ise tamamen bütün vatandaşlarımıza hitap eden alanlarda çalışmayı tercih ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarımıza ilgilerinden, alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi ve daha güzel günlerde hep birlikte olacağız. Tüm hemşehrilerime duyarlı davranışlarından ve sabırlarından dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.

