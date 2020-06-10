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Nazilli Belediyesi İsabeyli’de çalışmalarını sürdürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.06.2020 17:47 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde mezarlık genişletme ve abdesthane yapım çalışmalarına başladı.Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmaların başlatılması için talimat veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin 82 mahallesinin tamamında ihtiyaç ivediliği göz önünde bulundurularak tüm eksikliklerin giderileceğini belirtti.Nazilli Belediyesi’nin 6 aylık süreçte hizmet atağına geçtiğini söyleyen ve çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, “Yaklaşık 4 yıldır yapılmasını istediğimiz bir çalışmaydı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi’nde mezarlık genişletme ve abdesthane yapım çalışmalarına başladı.
Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmaların başlatılması için talimat veren Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli’nin 82 mahallesinin tamamında ihtiyaç ivediliği göz önünde bulundurularak tüm eksikliklerin giderileceğini belirtti.
Nazilli Belediyesi’nin 6 aylık süreçte hizmet atağına geçtiğini söyleyen ve çalışmalarından dolayı Başkan Özcan’a teşekkür eden İsabeyli Mahalle Muhtarı Birkan Çelik, “Yaklaşık 4 yıldır yapılmasını istediğimiz bir çalışmaydı. Bizim İsabeyli mezarlığımızda tuvalet ve abdesthane yoktu. Vatandaşlarımızın mezarlığa geldiğinde abdest alabilecekleri bir alan bulamıyordu. Bu zaman içerisinde ciddi bir sorun haline geldi. Başkanımıza bunu ilettik ve çalışmaların başlatılması için talimat verdi. Biz çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımıza bu konuda müteşekkiriz. Mezarlığımızın kapasitesi dolmak üzere. Buna ek olarak belediyemiz atıl vaziyette olan alanda genişletme çalışması yapıyor. İsabeyli Mahallemizde yılların sorunu bu çalışmaların tamamlanmasıyla çözülmüş olacak” diye konuştu.

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