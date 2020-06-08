YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyesi işletmeleri korona virüs tedbirleri kapsamında hizmete açıldı

Nazilli Belediyesi işletmeleri korona virüs tedbirleri kapsamında hizmete açıldı

AYDIN HABERLERİ  | 08.06.2020 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye’de normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Nazilli Belediyesi işletmesi olan Menderes Et ve Balık Restoran, Hangar Kafe Restoran ile Tepe Kafe Restoran hizmete açıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan işletmeler faaliyete geçmeden önce dezenfekte edilirken, masa ve sandalyeler ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek yeniden konumlandırıldı.

Türkiye’de normalleşme sürecine geçilmesinin ardından Nazilli Belediyesi işletmesi olan Menderes Et ve Balık Restoran, Hangar Kafe Restoran ile Tepe Kafe Restoran hizmete açıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında açılan işletmeler faaliyete geçmeden önce dezenfekte edilirken, masa ve sandalyeler ise sosyal mesafe kuralı gözetilerek yeniden konumlandırıldı. Tesis girişlerine maksimum müşteri kapasitesini bildiren yazılar ile uyarı levhaları yerleştirildi.
Nazilli Belediyesi’ne ait tüm işletmelerde gerekli önlemlerin alındığı ve vatandaşların korona virüs tedbirlerine uyarak gönül rahatlığıyla bu alanlarda vakit geçirebileceğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Menderes Et ve Balık Restoran, Hangar Kafe Restoran ile Tepe Kafe Restoran’da görevli personellerimiz müşterilerin ateşlerini ölçüyor. Tesislerimize maskesiz giriş kesinlikle yasak. Fiziksel temasta bulunulmaması ve sosyal mesafe kuralları konusunda büyük bir titizlik gösteriyoruz. Vatandaşlarımız da bu konuda büyük bir duyarlılık gösteriyor. Bu konuda hassasiyetini koruyan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!Oraya giden sosyal mesafeyi unuttu!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aç kurtlar danayı yedi

Aç kurtlar danayı yedi

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

Ulupınar Köyü’nü yasa boğan ölüm

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

4 ayrı suçtan 19 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Isparta’da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü

Aydın Namaz Vakitleri 8 Haziran Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:05
Akşam
20:36
Yatsı
22:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Pazartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Paker Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

Mangal keyfi, pahalıya mal oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Didim’de Atatürk heykelleri boyandı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.