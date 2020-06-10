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Nazilli Belediyesi Korona timi kurdu

AYDIN HABERLERİ  | 10.06.2020 14:34 | Son Güncelleme

Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana özverili bir çalışma gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, kurduğu 35 kişilik ekiple ilçedeki tüm binaları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.Nazilli Belediyesi tarafından kurulan Korona timi 5’er kişilik gruplardan oluşurken, ekipler dezenfekte işlemlerinin yanı sıra bina girişlerinin temizlik işlemlerini de gerçekleştiriyor.

Korona virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden bu yana özverili bir çalışma gerçekleştiren Nazilli Belediyesi, kurduğu 35 kişilik ekiple ilçedeki tüm binaları ücretsiz olarak dezenfekte ediyor.
Nazilli Belediyesi tarafından kurulan Korona timi 5’er kişilik gruplardan oluşurken, ekipler dezenfekte işlemlerinin yanı sıra bina girişlerinin temizlik işlemlerini de gerçekleştiriyor. Hazırlanan program kapsamında her gün yaklaşık 350 bina dezenfekte edilmesi planlanıyor.
Normalleşme sürecinin başlamasının ardından ilçedeki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “UVC donanımlı, virüs ve bakterileri yok eden yapay zeka robot NAZBOT-1’in ardından kurduğumuz korona timi ile korona virüsle mücadele çalışmalarına yeni bir soluk getirdik. Bu süreçte 82 mahallemizin tamamında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız büyük bir teveccühle karşılandı. Öncelikle bu süreçte örnek bir çalışma sergileyen ekibime ve her zaman bize destek olan Nazillili hemşehrilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Kurduğumuz 35 kişilik ekibimiz sürekli olarak sahada çalışacak. Bu süreçte ilçemizdeki binaların tamamını ücretsiz olarak dezenfekte edeceğiz” diye konuştu.

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