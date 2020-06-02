YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmalarına hız verdi

Nazilli Belediyesi korona virüs ile mücadele çalışmalarına hız verdi

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından ciddi bir çalışma başlatarak halkın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, ülke genelinde normalleşme sürecinin başlaması ile dezenfekte çalışmalarını artırdı.Nazilli Belediyesi, korona virüs vakalarının azalması ve normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından cadde ve sokaklarda yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak dezenfekte çalışmalarına hız verdi.Geçtiğimiz Mart ayından bu yana salgınla mücadelede örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Haziran ayı içerisinde 82 mahallenin tamamında ULV ve ilaçlama faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.Merkez mahalleler ve köylerin tamamında sürdürülecek olan 30 günlük çalışma ile salgının büyük ölçüde önlenebileceğini belirten Başkan Özcan, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemi bir kez daha hatırlatarak, “Devletimiz tarafından 1 Haziran Pazartesi itibariyle başlatılan normalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgının Türkiye’de görülmesinin ardından ciddi bir çalışma başlatarak halkın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, ülke genelinde normalleşme sürecinin başlaması ile dezenfekte çalışmalarını artırdı.
Nazilli Belediyesi, korona virüs vakalarının azalması ve normalleşme sürecinin başlatılmasının ardından cadde ve sokaklarda yaşanabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak dezenfekte çalışmalarına hız verdi.
Geçtiğimiz Mart ayından bu yana salgınla mücadelede örnek bir çalışma sergilediklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Haziran ayı içerisinde 82 mahallenin tamamında ULV ve ilaçlama faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti.
Merkez mahalleler ve köylerin tamamında sürdürülecek olan 30 günlük çalışma ile salgının büyük ölçüde önlenebileceğini belirten Başkan Özcan, maske takma ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının önemi bir kez daha hatırlatarak, “Devletimiz tarafından 1 Haziran Pazartesi itibariyle başlatılan normalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz. Ancak bu süreç salgının geçtiği ve hayatın normale döndüğü anlamına gelmiyor. Bu nedenle halkımızın rehavete kapılmadan gerekli kişisel önlemlerini alması büyük önem taşıyor. Bizler Nazilli Belediyesi olarak 30 günlük geniş çaplı bir program çerçevesinde tüm mahallelerimizde Sağlık İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle birlikte 7 gün 24 saat dezenfekte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
İş yeri sahiplerine ve esnaflara çağrıda bulunan Başkan Özcan; “Öncelikle tüm esnaflarımıza ve işçi kardeşlerimize hayırlı işler diliyorum. Ülke olarak hem sosyal hem de ekonomik anlamda sınandığımız bir süreçten geçiyoruz. Bu zor süreci hep birlikte atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. İş yeri sahiplerimiz hijyenin sağlanması ve güvenli mesafenin korunması noktasında gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. En kısa zamanda yeniden yan yana olduğumuz günler diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Çengelköy Börekçisi ve Lokanta Nevnihal, korona krizini çiğ börek servisiyle atlattı

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Vali Akın, Mucur ilçesinde covid-19 salgın süreci çalışmalarını inceledi

Tarım alanlarında dolu zararı

Tarım alanlarında dolu zararı

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Kaymakam Arcaklıoğlu: "Köylerimize hizmet vermeye devam ediyoruz"

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Tavşanburnu Tabiat Parkı, ziyarete açıldı

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Öğrencilere destek Menderes Belediyesinden

Aydın Namaz Vakitleri 2 Haziran Salı

İmsak
03:56
Sabah
05:41
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:33
Yatsı
22:10

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Haziran Salı

Çobanoğlu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Birsu Eczanesi
Kusadasi
Buket Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

İkinci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.