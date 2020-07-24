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Nazilli Belediyesi otoparkları bayramda ücretsiz olacak

AYDIN HABERLERİ  | 24.07.2020 09:36 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi İşletme ve İştirakleri Müdürlüğü’ne ait Hangar ve Katlı Otopark’ın bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait Hangar ve Katlı Otopark’ın ücretsiz olacağını duyurdu.Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özcan; "Önümüzdeki günlerde idrak edecek olduğumuz Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımız belediyemiz hizmetlerinden faydalanmaya devem edecek.

Nazilli Belediyesi otoparkları bayramda ücretsiz olacak

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediyesi İşletme ve İştirakleri Müdürlüğü’ne ait Hangar ve Katlı Otopark’ın bayram süresince ücretsiz olacağını duyurdu.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı süresince de İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne ait Hangar ve Katlı Otopark’ın ücretsiz olacağını duyurdu.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özcan; "Önümüzdeki günlerde idrak edecek olduğumuz Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımız belediyemiz hizmetlerinden faydalanmaya devem edecek. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, pandemi kurallarını da göz önünde bulundurarak gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte vatandaşlarımız belediyemize ait otoparkları ücretsiz olarak kullanabilecekler. Tüm hemşehrimizden bayram ziyaretlerini koronavirüs riskini göz önünde bulundurarak, maske ve sosyal mesafe kuralları konusunda tedbirli bir şekilde gerçekleştirmelerini önemle rica ediyorum. Tüm hemşehrimizin mübarek Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyor, aileleri ve sevdikleri ile birlikte geçirecekleri nice bayramlar diliyorum" diye konuştu.

Nazilli Belediyesi otoparkları bayramda ücretsiz olacak

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