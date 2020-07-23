Nazilli Belediyesi zabıta personeline hizmet içi eğitim verildi

Nazilli Belediyesi’nde görevli zabıta memurlarına, bir günlük hizmet içi eğitim verildi.

Nazilli Belediyesi Zabıta personeline İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Ege Belediyeler Birliği işbirliğinde hazırlanan Hizmet İçi eğitim verildi. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimde, işyeri ruhsat yönetmeliği, zabıta yönetmeliği ve kabahatler kanunu ile diğer idari para cezaları konuları işlendi.

Ege Belediyeler Birliği Eğitim ve Mevzuat Danışmanı Sedat Turan tarafından tüm gün süren slayt sunumlu eğitimde belediye zabıta yönetmeliğiyle ile ilgili genel bilgiler, belediye zabıtasının görev, yetki ve sorumlukları, belediyelerde 5326 sayılı kabahatler kanunu uygulamaları, belediyelerde 1608 sayılı umuru belediyeye müteallik ahkamı cezaiye hakkında kanun, 7201 sayılı tebligat kanunun belediyeler açısından değerlendirilmesi, belediyelerde işyeri mühürleme ve mühür fekki işlemleri anlatıldı.

Eğitim sonunda eğitim konularıyla ilgili personelin sorularını cevaplayan uygulamaları Mevzuat Danışmanı Sedat Turan’a Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu tarafından çiçek takdim edildi. Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan adına zabıta personeline verdiği eğitimden dolayı teşekkür eden Mutlu, “ Belediye personelimize verilen Hizmet içi eğitimlerin hepsi çok önemli. Görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan personelimiz, aldıkları eğitimler ile vatandaşımıza daha kaliteli ve bilinçli hizmet verme şansına sahip oluyor. Nazilli Belediyesi personelinin halkımıza daha iyi hizmetler vermeleri için tüm personelimize belirlenen programlar ile farklı alanlarda da hizmet içi eğitimler devam edecek” dedi.

