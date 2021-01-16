YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyesi’nden 6 haftada 6 çalışma

Nazilli Belediyesi’nden 6 haftada 6 çalışma

16.01.2021 18:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Nazilli Belediyesi’nden 6 haftada 6 çalışma

Nazilli Belediyesi’ne bağlı 224 kişilik ekip Eğriboyun Mezarlığı ve çevresinde temizlik, peyzaj, yol bakım-onarım, budama ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştirerek topyekün bir çalışmaya daha imza attı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği hafta sonunda, mesaisine 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle birlikte Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan Eğriboyun Mezarlığı’nda başladı.Kısıtlamaların 6.

Nazilli Belediyesi’ne bağlı 224 kişilik ekip Eğriboyun Mezarlığı ve çevresinde temizlik, peyzaj, yol bakım-onarım, budama ve ilaçlama faaliyetlerini gerçekleştirerek topyekün bir çalışmaya daha imza attı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği hafta sonunda, mesaisine 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekibiyle birlikte Aydoğdu Mahallesi’nde bulunan Eğriboyun Mezarlığı’nda başladı.

Kısıtlamaların 6. haftasında yürütülen faaliyetleri yerinde inceleyerek çalışmaları yakından takip eden Başkan Özcan; “Yaklaşık bir buçuk aylık süreçte çok güzel işlere imza attık. Geçmiş dönemlerde Nazillimizde yapılmayanı yaptık. Uzun yıllardır el değmeyen noktaların tüm eksiklerini büyük bir titizlikle giderdik. Bu anlamda daire müdürlerimize ve personel arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan faaliyetlerde vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirdiklerini ifade eden Başkan Özcan; “Hafta içinde yürütmüş olduğumuz mesailerimize ilaveten hafta sonunda salgın nedeniyle kısıtlamalardan kaynaklı sokağa çıkma yasağını bir avantaja dönüştürmek istedik. Şimdiye kadar yürüttüğümüz çalışmalarda kamusal alanlarda ortak paydanın yüksek olduğu bölgelerde çalışmalarımızı yürütmüştük. Bugün ise sizlerin değerli büyüklerinin, sevdiklerini bize emanet ettiği, defnettiği Eğriboyun Mezarlığı’nda bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın bu yöne ciddi talepleri vardı. Onları mesai arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik. Kamusal faydanın daha fazla olacağını düşünerek yine 7 müdürlüğümüzle birlikte bölgemizde, ilaçlama, tadilat ve kanal temizliğinden tutun da ot biçimi, ağaç dikimi ve mezar üstlerinin bakımına kadar bu hafta sonu Eğriboyun Mezarlığımızda çalışmalarımız devam edecek” sözlerini kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakınİstemediği soru sorulunca Acun bozuldu! Ümit'in durumu kurtarma çabasına bakın
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

Aydın Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:16
Öğle
13:23
İkindi
15:59
Akşam
18:21
Yatsı
19:41

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Yangın 10 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Şemdinli’de mühimmat ele geçirildi

Diğer Haberler

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Kuşadası Belediyesi’nden paket servisi yapan gıda işletmelerine denetim

Kuşadası Belediyesi’nden paket servisi yapan gıda işletmelerine denetim

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Aydın’da trafik kazası: 1 ölü

Kuşadası Belediyesi ekipleri, daha temiz bir Kuşadası için 24 saat mesai yapıyor

Kuşadası Belediyesi ekipleri, daha temiz bir Kuşadası için 24 saat mesai yapıyor

Meclis kararına, Alıcık’tan teşekkür

Meclis kararına, Alıcık’tan teşekkür

Evi kumarhaneye çevirmişler

Evi kumarhaneye çevirmişler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.