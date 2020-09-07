Nazilli Belediyesi’nden eğitime tam destek

Nazilli Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve pandemi süreci boyunca tüm öğrencilerin uzaktan eğitim ile sınav dönemlerini güvenli bir şekilde geçirmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli’ye bağlı, merkeze uzak ve internet erişimi olmayan mahallelerin tespiti için saha çalışması yaptıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçe genelinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’na giremeyen hiçbir öğrenci kalmaması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Söz konusu çalışmaların yanı sıra ilçe genelinde sınava giren öğrencilerin sağlığının korunması için düzenli olarak dezenfektan paketi dağıtımı yapıldığını hatırlatan Başkan Özcan, “Covid-19 salgını nedeniyle 5 Eylül 2020 Cumartesi günü yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’na giren öğrencilerimizi Nazilli Belediyesi olarak bu kez de yalnız bırakmadık. Sabah erken saatlerde Nazilli Lisesi, Menderes Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Lisesi, Atatürk Lisesi ve 5 Eylül Ortaokulu’nda görevlendirilen personellerimiz sınava giren bin 880 öğrencimize maske, dezenfektan ve su dağıtımı gerçekleştirdi. Ülkemizde Covid-19’un görüldüğü ilk günden bu yana büyük bir olgunluk gösteren tüm öğrencilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.