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Nazilli Belediyesi’nin geleneksel Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başlıyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.03.2020 12:38 | Son Güncelleme

Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11’si düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı belli oldu.

Nazilli Belediyesi’nin geleneksel Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali başlıyor

Nazilli Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 11’si düzenlenecek olan Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali programı belli oldu. 6-16 Mart tarihleri arasında Mehmet Yüzügüler Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek festivalde müzisyenler, gazeteciler, televizyon programcıları, sinema oyuncuları ve yazarlar sanatseverlerle buluşacak.
Tüm sanatseverleri festivale davet eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Nazillimizde başlattığımız değişimin en önemli göstergelerinden biri kültür ve sanat alanında hayata geçirdiğimiz etkinliklerimiz. Bu ay Kültür, Sanat ve Edebiyat Festivalimizde Türkiye’nin sanat ve edebiyat camiasında önde gelen birçok ünlü ve değerli ismini Nazilimiz’de ağırlayacağız. Bunun yanı sıra konser, tiyatro, söyleşi gibi kültürel faaliyetlerimiz geniş kapsamlı bir çerçevede devam etmekte olacak. Nazilli, kültür ver sanat şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İdealimiz 7/24 kültür ve sanatla yaşayan bir Nazilli. Türkiye’nin en çok okunan isimlerinin yer aldığı söyleşilerimizde, sergiden tiyatroya, konserden festivale kadar çok geniş bir yelpazede hazırlamış olduğumuz programlarımızda sanatsever dostlarımızla buluşmayı ümit ediyorum” dedi.
Açılışı 6 Mart Cuma günü saat 14:30’da yapılacak olan festivalde 15 Mart Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

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