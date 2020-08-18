YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyespor Berkay Çakır’ı transfer etti

Nazilli Belediyespor Berkay Çakır’ı transfer etti

AYDIN HABERLERİ  | 18.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig’de yer alan Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor forması giyen stoper Berkay Çakır ile anlaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Batman Petrolspor oyuncusu Berkay Çakır ile el sıkıştı. 26 yaşındaki oyuncu Nazilli’ye gelerek takımla sözleşmesi imzaladı. Futbola 2008 yılında Kartaltepe altyapısında başlayan Çakır, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası da dahil 26 maçta forma sahada olurken sezonun ilk yarısında Erokspor forması giydi. Ligin ikinci yarısında Batman Petrolspor formasını terleten Çakır, bu sezon Nazilli Belediyespor’a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Nazilli Belediyespor yetkilileri de yeni transferin kulübe hayırlı olmasını diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor Fenomen gelin adayı Hanife'nin bir de kardeşine bakın! Pozları sanal alemi sallıyor
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Elazığ’da ateş ettiği binada 5 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Kovid poliklinikleri ve servis sayıları artırıldı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel görevine başladı

Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması

Gökyüzünde ay ile yıldızın duygulandıran buluşması

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Başkan Avcı’dan Altıeylül’e 2 dev eser

Aydın Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:50
Sabah
06:20
Öğle
13:18
İkindi
17:02
Akşam
20:05
Yatsı
21:29

Aydın Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Cinalı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Adü Aydın Myo’da Mezuniyet Sevinci

Adü Aydın Myo’da Mezuniyet Sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.