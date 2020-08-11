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Nazilli Belediyespor Demir’i transfer etti

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 09:29 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig’de yer alan Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor’dan sol kanat oyuncusu Hasan Demir’le anlaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor sol kanat oyuncusu Hasan Demir ile el sıkıştı. 23 yaşındaki genç oyuncu Nazilli’ye gelerek takımla sözleşmesi imzaladı. Futbola Altınordu futbol kulübü altyapısında başlayan Demir, Karacabey Belediyespor formaları giydikten sonra Altay’a transfer oldu. Daha sonra Kırıkhanspor ve son olarakta Büyükçekmece Tepecikspor formaları giydi. Bu sezon İstanbul ekibinde 16 maçta forma giyen Demir, 7 kez rakip fileleri havalandırdı.

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