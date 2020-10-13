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Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’na tatlı sürprizi

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol 2’inci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Basketbol 2’inci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Potanın efelerinin dün gerçekleştirilen antrenmanında kulüp yöneticileri tarafından sporculara baklava ikramında bulunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Basketbol 2. Ligi’nin Kasım ayında başlayacağının açıklanmasının ardından çalışmalarına Nazilli’de devam eden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı’nın dün gerçekleştirilen antrenmanında tatlı sürprizi yaşandı. Baş antrenör Öğünç Tokgöz gözetiminde yaklaşık 45 gündür yeni sezon hazırlıklarına devam eden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Nazilli Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen antrenmanını Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Genel Kaptan Haluk Volaka ve iş insanı İYİ Partili Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Tınaz, takip ederek basketbolculara baklava ikramında bulundu.

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