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Nazilli Belediyespor parkede galip geldi

AYDIN HABERLERİ  | 26.01.2020 00:46 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin 16.

Nazilli Belediyespor parkede galip geldi

Türkiye Basketbol 2.Ligi’nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin 16. haftasında kıran kırana geçen mücadelede TED Ankara Kolejlileri 63-60 yenerek parkeden mutlu ayrılan taraf oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Nazilli Belediyespor ilk yarıyı 33-31 önde kapattı. Karşılaşmanın 3. ve 4. periyotları büyük çekişmeye sahne olurken son topa kadar nasıl mücadele edilmesinin bir örneğini parkede gösteren Naz Naz taraftarının da desteğiyle 63-60 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayı ile Samed Demirok olurken, A. Erhan Kocamış 16 sayı, Emin Akyiğit 11 sayı, İbrahim Gürsan 10 sayı ile göze çarpan oyuncular oldu.

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