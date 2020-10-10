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Nazilli Belediyespor ve Başkan Özcan’dan Vali Aksoy’a ziyaret

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 08:47 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.Geçtiğimiz hafta Vali Aksoy’un Nazilli ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği, Kovid-19 denetimleri, muhtarlar toplantısı, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi ziyaretleri sonrasında Başkan Özcan Nazilli Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı olarak, Nazilli Belediyespor Kulübü ile birlikte Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti.Başkan Özcan’a ziyarette Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı ve Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Soner Yelkovan, Nazilli Belediyespor Kulübu Başkanvekili ve Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka eşlik etti.Görüşmenin sonunda Vali Aksoy’a Başkan Özcan tarafından adının yazılı olduğu Nazilli Belediyespor forması ve atkı hediye edildi.

Nazilli Belediyespor ve Başkan Özcan’dan Vali Aksoy’a ziyaret

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta Vali Aksoy’un Nazilli ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği, Kovid-19 denetimleri, muhtarlar toplantısı, Nazilli Kaymakamlığı ve Nazilli Belediyesi ziyaretleri sonrasında Başkan Özcan Nazilli Belediyespor Kulübü Onursal Başkanı olarak, Nazilli Belediyespor Kulübü ile birlikte Vali Aksoy’u makamında ziyaret etti.

Başkan Özcan’a ziyarette Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı ve Nazilli Belediyesi Başkan Vekili Soner Yelkovan, Nazilli Belediyespor Kulübu Başkanvekili ve Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Mutlu, Nazilli Belediyespor Genel Kaptanı Haluk Volaka eşlik etti.

Görüşmenin sonunda Vali Aksoy’a Başkan Özcan tarafından adının yazılı olduğu Nazilli Belediyespor forması ve atkı hediye edildi. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Vali Bey’e kabullerinden dolayı teşekkür ederken, ilimizin tek profesyonel futbol takımının iç saha maçlarına kendisini davet etti.

Nazilli Belediyespor ve Başkan Özcan’dan Vali Aksoy’a ziyaret

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