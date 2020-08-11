YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Belediyespor’da denenme kamp dönemi sona erdi

Nazilli Belediyespor’da denenme kamp dönemi sona erdi

AYDIN HABERLERİ  | 11.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

TFF 3.

TFF 3. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor’da yeni sezon öncesi denenme kamp dönemi sona erdi.
Geçtiğimiz sezondan takibe alınan ve yeterli performansı gösteren oyuncuyu A takıma dahil etmek üzere Bölgesel Amatör Lig ve profesyonel futbol takımlarının altyapısında görev alan gençler Nazilli’de misafir edilerek denenmeye alınmıştı. Yaklaşık 45 sporcunun yer aldığı denenme kamp programı döneminde Teknik Direktör Yavuz İncedal ve kurmayları gözetiminde 4 gün süresince 4’erli takımlar halinde gerçekleştirilen çift kale maçlar ile izlenmeye alındı. Belirlenen kamp programında yeterli performansı gösteren oyuncular ile ilgili yapılacak değerlendirmelerden sonra kendilerine bilgi verilecek ve Nazilli Belediyespor’un başlayacak olan 2020 - 2021 sezonu hazırlık kampına davet edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk kayboldu

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Denizlispor, Robert Prosenicki ile ön protokol imzaladı

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Karacabey’de dev yatırım için çalışmalar başlıyor

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Yüksekova’da yaralı halde bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı

Aydın Namaz Vakitleri 11 Ağustos Salı

İmsak
04:42
Sabah
06:14
Öğle
13:19
İkindi
17:06
Akşam
20:14
Yatsı
21:40

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Köy meydanında silahlı çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.