YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik çemberine alındı

Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik çemberine alındı

AYDIN HABERLERİ  | 03.11.2020 16:01 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde devlet hastanesi bahçesindeki bir bankta bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik çemberine alındı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde devlet hastanesi bahçesindeki bir bankta bulunan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba olduğundan şüphelenilen çantanın imhası için Aydın’dan uzman ekipler çağrılırken, polis hastaneyi güvenlik çemberine aldı.
Nazilli Devlet Hastanesi’nin poliklinikler girişinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri, bir bankın üzerindeki şüpheli çantayı görünce bölgeyi güvenlik çemberini aldı. Şu anda hastanede endişeli bekleyiş devam ederken, polis bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Nazilli Devlet Hastanesi güvenlik çemberine alındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız Tarkan: İyi ki varsınız kahraman kurtarıcılarımız
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Kayserispor’da teknik direktör arayışı
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
Binlerce sahte doları piyasa sürecekken yakalandılar
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra bir çocuk çıkarıldı
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
İkinci otomobil fiyatlarında artış bekleniyor
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
Ülkü Ocakları’ndan Azerbaycan’a destek
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.
İzmir'de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından bir çocuk sağ çıkarıldı.

Aydın Namaz Vakitleri 3 Kasım Salı

İmsak
06:07
Sabah
07:29
Öğle
12:57
İkindi
15:49
Akşam
18:15
Yatsı
19:32

Aydın Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Salı

Cengız Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Kardelen Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
‘Kardeşim de tatsın’ dediler, Çorum’a incir ve ceviz gönderdiler
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Efeler’de Yangın Paniğe Neden Oldu
Efeler’de Yangın Paniğe Neden Oldu
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Yabancı Turistlerin Kuşadası’nda Eğlence Adresi: Barlar Sokağı
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
Ölmeden malını oğluna verdi, evsiz kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.