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Nazilli emniyeti kaçak içkiye göz açtırmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 18.10.2020 18:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen 2 kişinin iş yerlerine operasyon düzenlendi.Sahte içki nedeniyle ölümlerin artması nedeniyle ülke çapında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Nazilli emniyeti kaçak içkiye göz açtırmıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen 2 kişinin iş yerlerine operasyon düzenlendi.

Sahte içki nedeniyle ölümlerin artması nedeniyle ülke çapında operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesinde de son olarak, KOM Grup Amirliğiekiplerince kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen G.B. ve R.E. isimli şahıslara ait iş yerleri operasyon düzenlendi. Şahısların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 69 litre etil alkol, 12 litre kurma rakı ve viski ile alkollü içki yapımında kullanılan toplam 44 adet viski ve votka likitinin yanı sıra anason yağı da ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerin yapılabilmesi için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nazilli’de kaçak ve sahte içkiye geçit yok

Ayrıca Nazilli KOM Grup Amirliği ekiplerinin son dönemde yaşanan alkol zehirlenmelerine ve kaçak içki üretimi ve satışına karşı 2020 yılında Nazilli’de yaptığı çok sayıdaki operasyonlarda 2 bin 202 litre etil alkol, 2 bin 551 litre kaçak içki, 2 bin 150 adet de sahte bandrollü içki ele geçirildiği öğrenildi.

Nazilli emniyeti kaçak içkiye göz açtırmıyor

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