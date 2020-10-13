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Nazilli Gençlik Merkezi hizmet vermeye hazırlanıyor

AYDIN HABERLERİ  | 13.10.2020 12:03 | Son Güncelleme

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlere daha yakın olmak için yeni Nazilli Gençlik Merkezi ile hizmet vermeye hazırlanıyor.Binlerce öğrencinin yetişkin rollerine hazırlanıp sosyalleştiği 60’ın üzerindeki öğrenci topluluklarının verimliliklerini arttırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici ve geliştirici gücünün kullanılması amacıyla Nazilli Şehir Stadı’nın yanında bulunan üç katlı Mehmet Özalp Sosyal Tesisleri Gençlik Merkezi’ne dönüşüyor.

Nazilli Gençlik Merkezi hizmet vermeye hazırlanıyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlere daha yakın olmak için yeni Nazilli Gençlik Merkezi ile hizmet vermeye hazırlanıyor.

Binlerce öğrencinin yetişkin rollerine hazırlanıp sosyalleştiği 60’ın üzerindeki öğrenci topluluklarının verimliliklerini arttırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici ve geliştirici gücünün kullanılması amacıyla Nazilli Şehir Stadı’nın yanında bulunan üç katlı Mehmet Özalp Sosyal Tesisleri Gençlik Merkezi’ne dönüşüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü söz konusu binanın tamamını gençlik merkezi haline getirmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar tamamlandığında alt katta masa tenisi ve satranç oynanabilecek alanlar ve bir de kütüphane olacak. Üstteki iki katta ise el sanatları, folklor ve bazı spor dalları için kurslar düzenlenecek.
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Filikçioğlu’nun göreve geldiği kısa süre içerisinde, çalışmaları hızlandırıp öğrencilerin ihtiyaçlarına göre projelendirilen fonksiyonel ve dinamik bir mekan haline gelecek olan Nazilli Gençlik Merkezi çok yakında gençlerin hizmetine açılacak.

Nazilli Gençlik Merkezi hizmet vermeye hazırlanıyor

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