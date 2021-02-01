Nazilli Orman İşletmede Karakaya göreve başladı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde, Nazilli Orman İşletme Müdürü olarak atanan İsmail Karakaya yeni görevine başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan İsmail Karakaya, yeni görevine başladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, İşletme Müdürü İsmail Karakaya’ya yeni görevinde başarılar diledi. İşletme Müdür Yardımcıları Engin Evcin ve Mehmet Akbıyıkoğlu da görev tesliminde hazır bulundu.

İsmail Karakaya, 1978 yılında Ordu’da doğdu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Bolu OBM Düzce İşletme Müdürlüğünde Melen Orman İşletme Şefi olarak göreve başladı ve 2007 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2007-2011 arası İstanbul OBM Çatalca İşletme Müdürlüğünde Yalıköy Şefi olarak görev yaptı. 2011-2016 arası yine aynı İşletme Müdürlüğünün Silivri Orman İşletme Şefliği görevini yürüttü. 2016-2021 yılları arasında Kırklareli Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevin, yürüten İsmail Karakaya, 1 Şubat 2021 tarihinde Muğla OBM Nazilli Orman İşletme Müdürü olarak göreve başladı.

