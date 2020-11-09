YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı

Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 09.11.2020 12:17 | Son Güncelleme

Aydın’da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlar için seferberlik başlatıldı.

Aydın’da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlar için seferberlik başlatıldı. Önceden sadece yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki tarla ve bahçelere giren domuzların artık evlerin bahçesindeki ekili dikili alanlara bile zarar verdiği belirtildi.
Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Mescitli mahallesinde silajlık mısır eken çiftçilerin tamamı hayal kırıklığına uğradı. Bölgede yapılan çalışmalarda mısır tarlalarının sadece dış kısımlarının kaldığı tarlanın iç kısmının tamamen domuzlar tarafından talan edildiği ortaya çıktı. Bölge çiftçisinin talebi üzerine bugün sabah saatlerinde bugün 120 dönümlük mısır tarlasında av yapıldı. Yapılan çalışmada 120 dönüm mısır ekili alanın yaklaşık yarısının domuzlar tarafından talan edildiği ortaya çıkarken tarlada burulan domuzların birçoğunun da 250-300 kilogram civarında olduğu belirtildi.
Aydın’ın en meşhur avcılarından Serhat İnci, her geçen gün artan domuz popülasyonu karşısında çiftçilerin çaresiz kaldığını ve çiftçilerden gelen talepleri yetişemez olduklarını belirterek “Eskiden domuz dağlarda olurdu. Son yıllarda ovalarda da görülmeye başladı. Durum o hale geldi ki nerdeyse evlerin içine kadar girecekler. Maalesef evin önündeki harım ve ekili tarlalar bile domuzların istilasına uğruyor. Verilen kota ölçüsünde avlanıyoruz. Ancak çiftçi için domuzlar en büyük tehdit olmaya başladı” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 9 Kasım Pazartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
12:57
İkindi
15:45
Akşam
18:09
Yatsı
19:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Pazartesi

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Arpaz Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.