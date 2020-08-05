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Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 15:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ.

Nazilli polisi suçlulara göz açtırmıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda İ. B. ve E. A. ya ait ikametlerde arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, bir adet kuru sıkı silah, bir adet kısa dipçikli tüfek, bir adet tabanca ve 4 adet şarjör, 60 adet 9 mm çapında mermi, 26 adet av tüfeği fişeği, 1 adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi. Olay ile ilgili I. B. ve E. A. gözaltına alındı.
Ayrıca birçok hırsızlıktan kaydı bulunan ve 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan D. U. isimli şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Gökçe Eczanesi
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Demeter Eczanesi
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