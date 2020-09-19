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Nazilli polisinden fuhuş baskını

AYDIN HABERLERİ  | 19.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden fuhuş yaptığı belirlenen bir travesti iki kişiyle birlikte suç üstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden cep telefonu numarasıyla ilan ve reklam verip fuhuş, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçlarını işlediği tespit edilen N.U.

Nazilli polisinden fuhuş baskını

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden fuhuş yaptığı belirlenen bir travesti iki kişiyle birlikte suç üstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesinde sosyal medya üzerinden cep telefonu numarasıyla ilan ve reklam verip fuhuş, fuhuşa teşvik ve yer temin etmek suçlarını işlediği tespit edilen N.U. (26) isimli travesti, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Yeni Sanayi Mahallesi’nde bulunan evine yapılan baskında suç üstü yakalandı.
Gözaltına alınan N.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. N.U.’nun kaldığı adrese müşteri olarak giden ve para karşılığı fuhuş yaptığı belirlenen iki kişinin de ifadesi alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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