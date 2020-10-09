Nazilli polisinden uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin iki ayrı adreste gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda satışa hazır çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde yapılan ilk operasyonda E.Ç. H.T ve F.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, yapılan aramada satışa hazır halde 20 Gram Uyuşturucu Madde ve bir av tüfeği ile kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda düzenlenen ikinci operasyonda ise Ş.Ç. C.Ö S.Ö. T.S. C.Ö. E.Y. ve Y.Ş. isimli 7 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramada satışa hazır halde 47 Gram Uyuşturucu Madde ile Hassas terazi ve Uyuşturucu Satışından elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Yapılan iki ayrı operasyonda gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen 10 Şüpheliden 4’ü savcılık tarafından, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.C. Ş.Ç. C. Ö. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

