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Nazilli sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı

AYDIN HABERLERİ  | 12.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, sanayi bölgesinde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, sanayi bölgesinde geniş kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Toplam 40 kişilik 4 ayrı ekip ile Sanayi Sitesi A Blok’tan başlayan çalışmaların yaklaşık 1 hafta boyunca devam edeceği bildirildi.
Ortak çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekipleri, sanayi bölgesinde temizlik seferberliği başlattı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ile Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçe ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, yol kenarı ve kaldırım üstü ot biçme, refüjlerin temizliği ve süpürme işlemi yapıldı.
Sanayi bölgesinde yer alan cadde, sokak ve yeşil alanlarda da detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilerek toplanan çöplerin tamamı araçlara yüklendi ve bölgenin temiz bir görünüme ulaşması sağlandı.
“Sanayi esnafına ziyaret”
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Başkan Vekili Erol Angın, Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Koordinatörü Yüksel Macaroğlu ve Nazilli Koordinatörü Kıvanç Yıldırımkaya, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Sanayi esnafını da ziyaret eden heyet, esnafların istek ve taleplerini dinledi. Başkan Özcan ve Büyükşehir Doğu Koordinatörü Yüksel Macaroğlu, esnaflara maske, el dezenfektanı ve hijyen seti dağıttı. Esnaflar, sanayi bölgesinde yapılan çevre temizliği çalışması nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’a teşekkür etti.
“Esnafımızın yanındayız”
Pandemi süreci ile birlikte ilçe genelinde gerçekleştirilen temizlik çalışmalarına hız verdiklerini belirten Başkan Özcan, “Aydın Büyükşehir Belediyemizin yetkilileri ile birlikte bugün Nazilli Sanayi Bölgesi’nde 1 hafta sürmesi planlanan temizlik çalışmalarımızı başlattık. Aynı zamanda sanayi esnafımızı ziyaret ettik. Korona virüs salgınının en az zararla atlatılması için maske, mesafe ve hijyen kurallarını bir kez daha hatırlattık. Bizler hem Aydın Büyükşehir hem de Nazilli Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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