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Nazilli şehitler için tek yürek oldu

AYDIN HABERLERİ  | 01.03.2020 19:36 | Son Güncelleme

İdlib’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda askerimizin şehit olmasının ardından Nazilli Belediyesi şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde İstasyon Meydanı’nda toplanan binlerce Nazillili, dev Türk bayrakları ile Belediye Meydanı’na doğru yürüdü.Yürüyüşe Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yanısıra Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve binlerce vatandaş katıldı.Nazilli Emniyet Teşkilatı yürüyüş yapan gruba eşlik ederek güvenlik önlemleri alırken, trafikte olan vatandaşlar ise korna çalarak yürüyüşe destek verdi.Meydanda toplanan kalabalık grup ’ şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atarak hain saldırıya tepki gösterdi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İdlib’te hayatını kaybeden şehitler için Belediye Meydanı’nda Yasin’i Şerif tilaveti okudundu.Yürüyüşün ardından konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Memleketimiz zor günler geçirmekte.

İdlib’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda askerimizin şehit olmasının ardından Nazilli Belediyesi şehitlere saygı yürüyüşü düzenledi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan öncülüğünde İstasyon Meydanı’nda toplanan binlerce Nazillili, dev Türk bayrakları ile Belediye Meydanı’na doğru yürüdü.
Yürüyüşe Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın yanısıra Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İyi Parti Nazilli İlçe Başkanı Cihat Öztürk, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, meclis üyeleri, daire müdürleri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve binlerce vatandaş katıldı.
Nazilli Emniyet Teşkilatı yürüyüş yapan gruba eşlik ederek güvenlik önlemleri alırken, trafikte olan vatandaşlar ise korna çalarak yürüyüşe destek verdi.
Meydanda toplanan kalabalık grup ’ şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atarak hain saldırıya tepki gösterdi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İdlib’te hayatını kaybeden şehitler için Belediye Meydanı’nda Yasin’i Şerif tilaveti okudundu.
Yürüyüşün ardından konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Memleketimiz zor günler geçirmekte. Bu zor günleri hepbirlikte aşacağız. Bu millet bir günde Allahu Ekber dağlarında 90 bin askerini şehit vermiş bir millettir. Zor günleri birlik beraberlik içerisinde aşmıştır. Dün de bugün de yarın da devletimizin milletimizin yanındayız. Dün kimsenin şüphesi olmadığı gibi bugün de olmasın" ifadelerine yer verdi.
Başkan Özcan İdlib’te vatanı uğruna mücadele eden askerlere Necip Fazıl Kısakürek’in şiirindeki sözlerle seslenerek; "Mehmed’im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet elbet bizimdir. Gün doğmuş gün batmış ebed bizimdir" dedi.

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