Nazilli Vefa grubu bayramda da vatandaşın yüzünü güldürdü

Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 3 gününde 1784 vatandaşın temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kurulan ve vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayan Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu, Ramazan Bayramı’nda da vatandaşların yüzünü güldürdü.

4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk 3 gününde 444 1 391 numaralı telefonu arayarak taleplerini bildiren toplam 1784 kişinin ihtiyaçları Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

Pandemi süreci boyunca yoğun bir çalışma kaydettiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Belki de ilk kez bu Ramazan Bayramı’nda ailelerimizden uzakta, büyüklerimizin ellerini öpemeden geçirdik. Ancak asıl önemli olan onların sağlıklı olması. Haftalardır yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımız, vaka sayılarının her geçen gün azaldığı gerçeği var. Devletimizin normalleşme süreci kapsamında aldığı tedbirlere uyulması büyük önem taşıyor. Bizler Nazilli Belediyesi olarak salgınla mücadelemizde herhangi bir esneklik göstermeden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 4 günlük kısıtlama süresince de arkadaşlarımız gece gündüz demeden vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için çalıştı. Ramazan Bayramı boyunca 2 bine yakın hemşehrimizin temel ihtiyacı karşılandı. Nazilli Vefa Sosyal Destek Grubumuzun tüm üyelerine özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

