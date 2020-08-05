YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de 100 adet kaçak telefon ele geçirildi

Nazilli’de 100 adet kaçak telefon ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli’ ye kaçak telefon getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Nazilli’de 100 adet kaçak telefon ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli’ ye kaçak telefon getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. T. Ö., M.C.ve İ. C. isimli şahısların bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, değişik marka ve modellerde toplamda 100 adet klonlanmış, kaçak cep telefonu, telefonlara ait şarj aletleri ele geçirildi. Yakalanan 3 şahısla ilgili adlı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Nazilli’de 100 adet kaçak telefon ele geçirildi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

20’şer kişilik sınıflarda eğitim

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Başkan Yardımcısı Gösterişli’nin acı günü

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Burhaniye’de hayırsever işletmeciye destek yağdı

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:08
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:21
Yatsı
21:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Eraydın Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.