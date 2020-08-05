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Nazilli’de 100 adet kaçak telefon ele geçirildi

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli’ ye kaçak telefon getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Nazilli’de 100 adet kaçak telefon ele geçirildi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Nazilli’ ye kaçak telefon getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. T. Ö., M.C.ve İ. C. isimli şahısların bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı. Araçta yapılan aramada, değişik marka ve modellerde toplamda 100 adet klonlanmış, kaçak cep telefonu, telefonlara ait şarj aletleri ele geçirildi. Yakalanan 3 şahısla ilgili adlı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

Nazilli’de 100 adet kaçak telefon ele geçirildi

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Demeter Eczanesi
Kusadasi
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