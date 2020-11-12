Nazilli’de 1510 motosiklete 650 bin TL ceza uygulandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yapılan denetimlerde son bir ay içerisinde 1510 motosiklete 650 bin TL cezai işlem uygulandı.

Nazilli’de halkın ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler denetimleri arttırdı. Son bir ay içerisinde 2 bin 650 motosiklet kontrol edilirken, 1.510 motosiklete 650 bin TL cezai işlem uygulandı. 86 motosiklet sürücüsüne sürücü belgesizlikten, 76 motosiklete sigortası bulunmadığından, 30 motosiklete tescilsiz - plakasız trafiğe çıktığından, 106 motosiklete muayenesi bulunmadığından, 24 motosiklete standartlara uygun egzoz bulundurmadığından, 1090 motosiklet sürücüsüne kask takmadığından dolayı ceza işlem uygulandı. 80 motosiklet ise trafikten men edildi.

