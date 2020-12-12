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Nazilli’de 244 kişilik ekip ’örnek kent Nazilli’ için çalışıyor

AYDIN HABERLERİ  | 12.12.2020 15:10 | Son Güncelleme

İlçe genelinde geniş çaplı temizlik ve bakım seferberliği başlatan Nazilli Belediyesi, 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple Mergen Çayı’ndan İsabeyli Mahallesi mevkiine kadar olan alanda ilaçlama, bakım, onarım, budama, peyzaj ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hafta sonu mesaisine Mergen Çayı mevkiinde 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple birlikte başladı.

İlçe genelinde geniş çaplı temizlik ve bakım seferberliği başlatan Nazilli Belediyesi, 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple Mergen Çayı’ndan İsabeyli Mahallesi mevkiine kadar olan alanda ilaçlama, bakım, onarım, budama, peyzaj ve temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, hafta sonu mesaisine Mergen Çayı mevkiinde 7 müdürlüğe bağlı 224 kişilik ekiple birlikte başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özcan, geçtiğimiz hafta Yeni Sanayi Sitesi’nde yapılan faaliyetlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, bu hizmetlerin Nazilli genelinde sürdürüleceğini ifade etti. Mergen Çayı’nın bulunduğu alandan İsabeyli Mahallesi mevkiine kadar uzanan Devlet Karayolu üzerinde ve refüjlerde temizlik faaliyetlerinin yanı sıra, ilaçlama, bakım, onarım ve peyzaj çalışması yapan ekipler, bölgeyi daha ferah ve temiz bir görünüme kavuşturuyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonlarını değerlendirerek bu tür büyük faaliyetleri gerçekleştirme imkanı bulduklarını dile getiren Başkan Özcan, “Öncelikle sabah erken saatlerde yağmur çamur demeden bizlerle birlikte mesai harcayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Nazillimizin daha güzel olması ve hemşehrilerimizin daha iyi hizmet alması elbette ki el birliği ile mümkün olacaktır. 7 müdürlüğümüzün iş birliği ile planladığımız çalışmalarımızdan daha hızlı ve etkili sonuç aldığımızı gördük. Bu nedenle vatandaşlarımızın da evlerinde olduğu hafta sonları bu tür faaliyetleri gerçekleştirmek için en uygun zamanlar. Girdiğimiz tüm alanların eksiklerini giderip tertemiz bir hale getirerek bölgeden ayrılıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız doğaya ve emeğe saygı göstererek çöpleri konteynerlere atmaları. Çalışmamız 2 gün boyunca sürecek. Bir kez daha emeği geçen tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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