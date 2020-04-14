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Nazilli’de 2. Acil Eylem Planı toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde başkan yardımcıları, daire müdürleri, muhtarlar ve Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ile bir araya geldi.Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde alınan tedbirler ve pazar alanlarının durumu görüşülerek, telekonferans yoluyla Nazilli Devlet Hastanesi’nin son durumuna ilişkin bilgi alındı.Konuya ilişkin açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin 82 mahallesinin tamamında tüm birimlerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Acil Eylem Planı çerçevesinde başkan yardımcıları, daire müdürleri, muhtarlar ve Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Kemal Cansız ile bir araya geldi.
Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı çerçevesinde alınan tedbirler ve pazar alanlarının durumu görüşülerek, telekonferans yoluyla Nazilli Devlet Hastanesi’nin son durumuna ilişkin bilgi alındı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Nazillimizin 82 mahallesinin tamamında tüm birimlerimizle birlikte gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz 22 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında 11 binden fazla ailemizin yardımına koştu. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu alanların tamamında birçok kez dezenfekte çalışması yaptık. Yine pazar alanlarımızın tamamında hem kurulduktan önce hem de kurulduktan sonra ilaçlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve maske dağıtımımızı yaptık. Ordu Caddesi, Hürriyet Caddesi ve Uzun Çarşı gibi sürekli sirkülasyon halinde olan alanlarda sabunlu su ile yıkama yaparak Covid-19’ un yayılma riskini önlemeye çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Nazillimizin pek çok il ve ilçeye oranla iyi durumda olduğunu söylemek mümkün. Ancak aldığımız tedbirleri hafifletmeden, evlerimizde kalarak bu durumu sürdürmemiz ve bu süreci en iyi şekilde atlatmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı sonrası, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını dikkate alarak Şirinevler, Turan ve Yeni Mahalle’de kurulan pazarlarımızın Cuma günü kurulması kararı alınmıştır. Tüm vatandaşlarımızın buna göre hareket etmelerini ve gerekli kişisel önlemlerini almalarını rica ediyorum. Tüm hemşehrilerime bir kez daha sağlıklı günler diliyor, ihtiyaç duydukları an 444 1 391 numaralı telefondan bizlere ulaşabileceklerini hatırlatmak istiyorum" diye konuştu.

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Merkez
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Kusadasi
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