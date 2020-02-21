YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Nazilli’de açılan kitap fuarı çocuklarla şenlendi

Nazilli’de açılan kitap fuarı çocuklarla şenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 21.02.2020 16:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kitap fuarı açıldı. 10 gün sürecek olan kitap fuarında on binlerce kitap çocukların beğenisine sunuldu. Nazilli Belediyesince düzenlenen ‘Okuyuverin Gari Nazilli Kitap Fuarı’ isimli fuar daha ilk günden binlerce öğrenci tarafından ziyaret edildi.
Sümer Mahallesindeki Sümer Rekreasyon Alanı’nda özel olarak hazırlanan alanda bulunan fuar törenle açıldı.Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Özcan; “50 yerli ve ulusal yazar, 62 yayınevi ve 100 binden fazla eserin kitapseverlerle buluşacağı fuarımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sanatın, edebiyatın, sporun, üretimin, ortak aklın, tarımın yaşadığı ve yaşatıldığı bir kent inşa etmek için çıktığımız bu yolda her adımı sizlerle birlikte atmaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yayın dünyamızın bütün renklerini bir araya getiren fuarımızın bu alanda başarılı bir örnek oluşturacağını ümit ediyorum. Fuarımızın hazırlık aşamasından bugüne kadar emek veren ve uzun soluklu bir çalışma gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Nazilli’yi Türkiye’nin kitap okuma oranı en yüksek kenti haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Özcan; “Ülkemizde kitap okuma oranı son 10 yılda yüzde 30’dan yüzde 40’lara çıkmıştır. Bu artış sevindiricidir ancak kitap okuma oranları hala yeterli düzeyde değildir. Bu noktada ailelere büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kültür ve sanata yönlendirilmesi ve kitap okuma alışkanlığı kazanması aydınlık yarınlarımız için büyük önem taşımaktadır. Hedefimiz Nazillimizi Türkiye’nin en çok okuyan kenti haline getirmektir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ‘Memleketimizi ilim, irfan, ekonomi ve bayındırlık alanlarında yükseltmek, milletimizin her hususta çok verimli olan kabiliyetlerini geliştirmek, gelecek nesillere sağlam, değişmez ve olumlu bir karakter bırakmak zorundayız’ ve biliyoruz ki; Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fennin haricinde mürşit aramak gaflettir, cehalettir, dalalettir” dedi.
Konuşmaların ardından öğrencilerle fuar alanını gezen protokol üyeleri, stantları ziyaret ederek kitapları inceledi. Çok sayıda öğrenci birbirinden ilginç kitapları incelemekte oldukça zorlandı. Stant görevlileri ve kitapların yazarlarından beğendikleri kitapların hikayelerini de öğrenen çocuklar harçlıkları ile kitap aldı. Okul servisleri ile fuar alanına taşınan çok sayıda çocuk, servis araçlarını beklerken bile fuardan aldıkları kitapları öğretmenlerinin nezaretinde okumayı da ihmal etmedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmışBursa'daki cehennemlik! O askerler için yapılmış
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Başkan Doğan’dan esnaf ziyareti

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Kayserispor’da Kadın dayanışması

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması

İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

"IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları 2020"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Başkan Murat Çakır: "Köylerimizde çalışmalar aralıksız devam ediyor"

Aydın Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
06:24
Sabah
07:45
Öğle
13:27
İkindi
16:30
Akşam
19:00
Yatsı
20:15

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Ertaş Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Meltem Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Emekli Albay son yolculuğuna uğurlandı

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Ekipler, Aydın’da kara alışık olmayan yaban hayvanları için seferber oldu

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.