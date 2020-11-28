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Nazilli’de aranan şahıslar operasyonu: 27 kişi tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 28.11.2020 14:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalandı.

Nazilli’de aranan şahıslar operasyonu: 27 kişi tutuklandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Emniyet Müdürlüğü aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 7 ekibin katıldığı operasyonlarda son 3 gün içerisinde 35 şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahısların 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlarda 7 kişinin gece görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandığı öğrenildi.

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